Кликер под простым названием Banana быстро обрел огромный успех и на момент написания этой статьи занимает второе место с более 771 000 одновременных игроков. Игра обогнала Dota 2, PUBG, GTA, Elden Ring и ряд других, уступая только Counter-Strike 2.

Смотрите также В Hogwarts Legacy появился новый квест и предметы: где все это искать

Как это работает

Эта простая программа требует всего 128 мегабайт оперативной памяти, самый простой процессор и до 150 мегабайт свободного места. Единственная задача пользователя – бесконечно тыкать в экран, на котором изображен банан. Или же вы можете настроить ваше устройство на автоматические клики, чтобы заниматься собственными делами, пока игра работает в фоне.

Banana дает пользователям сомнительное обещание легких денег. Когда вы нажимаете на фрукт, есть шанс, что в вашем инвентаре Steam появится награда в виде стикера банана. Эти бананы бывают самых разнообразных дизайнов и форм, от инкрустированных серебром или сделанных из темной материи до таких, что выглядят так, будто они появились в результате хакерской атаки. Многие из них основаны на мемах, таких как грустный хомяк с TikTok.

Суть в том, что некоторые из этих наград редкие, другие – нет. Разработчики позволяют продавать их другим игрокам, таким образом формируя новый рынок виртуальных предметов, которые фактически не несут никакой пользы, но многие воспринимают их как достижение, поэтому захочет иметь в своей коллекции, например, банан в виде черной дыры, бриллианта или золотого слитка.



Кликер Banana / Скриншот Dexerto

Безусловно, по крайней мере часть пользователей этой воспримет эту игру как новые NFT, покупая редкие награды с надеждой продать их позже по более высокой цене. Однако стоит не забывать, что подобные тренды всегда временные и рано или поздно интерес к ним исчезнет, как исчез и к NFT, а цены на весь этот хлам упадут, оставив игроков ни с чем. Стоит вспомнить хотя бы историю с первым твитом Джека Дорси, основателя Twitter, который сначала был продан за три миллиона долларов, но во второй раз не собрал и 13 тысяч.

Разработчики отрицают обвинения в том, что кликер является какой-то аферой или финансовой пирамидой, просто говоря, что это "довольно глупая игра". В конце концов, пустые кликеры не является чем-то новым. Мы уже видели несколько таких ранее, например Cookie Clicker.

Относительно будущего, то разработчики пообещали обновления, в частности, возможность использовать предметы из инвентаря, чтобы изменить вид обычного игрового банана. Также может появиться мини-игра, а также обновление магазина, которое позволит игрокам обменивать несколько одинаковых бананов на уникальный дроп.