Розширення Diablo 4 називатиметься Vessel of Hatred і включатиме абсолютно новий клас героя. Втім, оновлення з'явиться лише наприкінці 2024 року.

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Цікаве оновлення Diablo 4

Деталі поки що відносно невеликі, оскільки до вихожу нового розширення залишається ще багато часу. Та є деякі фрагменти інформації, які повинні зацікавити спільноту шанувальників.

Підтверджені деталі щодо Vessel of Hatred дуже добре узгоджуються з витоками даних, які з'явилися на початку 2023 року. У них було підтверджено повернення Мефісто під титулом "Володар ненависті", а Кураст, поблизу джунглів Тораджану – вже підтверджене місце дії доповнення.

Доповнення Diablo 4: дивіться відео

Крім того, у грі з'явиться новий клас персонажа – Духонароджений (Spiritborn). З доступної наразі інформації відомо, що його вміння будуть пов'язані з силами природи та землі.