Расширение Diablo 4 будет называться Vessel of Hatred и будет включать совершенно новый класс героя. Впрочем, обновление появится только в конце 2024 года.

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Интересное обновление Diablo 4

Детали пока относительно невелики, поскольку до выхода нового расширения остается еще много времени. Но есть некоторые фрагменты информации, которые должны заинтересовать сообщество поклонников.

Подтвержденные детали относительно Vessel of Hatred очень хорошо согласуются с утечками данных, появившихся в начале 2023 года. В них было подтверждено возвращение Мефисто под титулом "Повелитель ненависти", а Кураст, близ джунглей Тораджана – уже подтвержденное место действия дополнения.

Дополнение Diablo 4: смотрите видео

Кроме того, в игре появится новый класс персонажа – Духорожденный (Spiritborn). Из доступной информации известно, что его умения будут связаны с силами природы и земли.