Найбільше геймери цінують інді-розробників за свіжий підхід та унікальні деталі, які пропонують їхні проєкти, повідомляє 24 Канал.

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Гра Screenbound від студій Crescent Moon Games та Those Dang Games, є саме таким випадком.

Короткий трейлер ігрового процесу проєкту майбутньої новинки завірусився завдяки допису від сторінки "no context memes" у соцмережі X (колишній твітер).

Всього лише за добу відео набрало понад 2,2 мільйона переглядів, а розробники поспішили прийти в коментарі аби запросити всіх додати гру в список бажаного в Steam.

Screenbound – це унікальний платформер, який не схожий на інші. Гравцю доведеться одночасно переміщуватися у 3D від першої особи та при цьому слідкувати за 2D світом на своєму "Qboy".

Творці гри обіцяють запаморочливі головоломки завдяки цій системі, а також цікаве поєднання 2D бойової системи з отриманням та використанням "луту" вже у 3D.

Наразі Screenbound не має дати релізу, однак проєкт вже встиг зацікавити велику кількість геймерів.