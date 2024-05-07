Больше всего геймеры ценят инди-разработчиков за свежий подход и уникальные детали, которые предлагают их проекты, сообщает 24 Канал.

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Игра Screenbound от студий Crescent Moon Games и Those Dang Games, является именно таким случаем.

Короткий трейлер игрового процесса проекта будущей новинки завирусился благодаря посту от страницы "no context memes" в соцсети X (бывший твитер).

Всего лишь за сутки видео набрало более 2,2 миллиона просмотров, а разработчики поспешили прийти в комментарии, чтобы пригласить всех добавить игру в список желаемого в Steam.

Screenbound – это уникальный платформер, который не похож на другие. Игроку придется одновременно перемещаться в 3D от первого лица и при этом следить за 2D миром на своем "Qboy".

Создатели игры обещают невероятные головоломки благодаря этой системе, а также интересное сочетание 2D боевой системы с получением и использованием "лута" уже в 3D.

Сейчас Screenbound не имеет даты релиза, однако проект уже успел заинтересовать большое количество геймеров.