MindsEye – перший проєкт колишнього продюсера GTA – стартував у Steam з низькими оцінками

Пригодницький екшен MindsEye від студії Build a Rocket Boy, заснованої колишнім продюсером GTA Леслі Бензісом, офіційно вийшов 10 червня на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X та S. Однак перший реліз виявився доволі проблемним: гра отримала змішані відгуки та зіштовхнулась із технічними складнощами.

Станом на момент публікації рейтинг гри на Steam становить лише 40%, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Ранні концепти The Witcher 3 передбачали найбільш неочікуваний поворот, який можна собі уявити

У відгуках гравці скаржаться на слабку оптимізацію, численні баги, недопрацювання у геймплеї та недосконалий геймдизайн. Багато користувачів діляться своїми спостереженнями у соцмережах – наприклад, звертають увагу на графічні дефекти, як-от "зсув обличчя" персонажів. Реліз MindsEye порівняли з "успіхом" Cyberpunk 2077, яка на старті також мала чимало неприємних багів та недопрацювань.

У соцмережах розробники подякували гравцям за інтерес до MindsEye та визнали, що на цьому етапі мінімальні системні вимоги гри виявилися завищеними. Інженерна команда Build a Rocket Boy, за їх словами, "невпинно працює над покращенням продуктивності на сучасному залізі та консолях".

Важливо! На момент написання матеріалу команда повідомила про підготовку "гарячого" патчу, який покликаний вирішити найбільші проблеми з якими зіткнулися гравці. Він повинен з'явитися до 13 червня.

Попри очікування, пікова онлайн-активність гри на Steam становила лише 3302 гравці – цей показник було зафіксовано через дві години після релізу, після чого він так і не повторився.

Це дебютна гра Build a Rocket Boy – студії, яку заснував один із головних архітекторів успіху Grand Theft Auto. Проте старт MindsEye свідчить про те, що шлях до нового хіта буде не менш тернистим, ніж саме дослідження у грі.