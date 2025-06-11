По состоянию на момент публикации рейтинг игры на Steam составляет лишь 40%, сообщает 24 Канал.

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В отзывах игроки жалуются на слабую оптимизацию, многочисленные баги, недоработки в геймплее и несовершенный геймдизайн. Многие пользователи делятся своими наблюдениями в соцсетях – например, обращают внимание на графические дефекты, например "смещение лица" персонажей. Релиз MindsEye сравнили с "успехом" Cyberpunk 2077, которая на старте также имела немало неприятных багов и недоработок.

В соцсетях разработчики поблагодарили игроков за интерес к MindsEye и признали, что на этом этапе минимальные системные требования игры оказались завышенными. Инженерная команда Build a Rocket Boy, по их словам, "неустанно работает над улучшением производительности на современном железе и консолях".

Важно! На момент написания материала команда сообщила о подготовке "горячего" патча, который призван решить самые большие проблемы с которыми столкнулись игроки. Он должен появиться до 13 июня.

Несмотря на ожидания, пиковая онлайн-активность игры на Steam составила лишь 3302 игрока – этот показатель был зафиксирован через два часа после релиза, после чего он так и не повторился.

Это дебютная игра Build a Rocket Boy – студии, которую основал один из главных архитекторов успеха Grand Theft Auto. Однако старт MindsEye свидетельствует о том, что путь к новому хиту будет не менее тернистым, чем само исследование в игре.