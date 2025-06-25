Кооперативна гра Peak розриває Steam та український Twitch

На платформі Steam набрала шаленої популярності кооперативна відеогра Peak, яка також заполонила український сегмент Twitch – в неї вже грають Leb1ga та thetremba.

Нова кооперативна інді-гра про скелелазіння під назвою Peak стала шалено популярною у Steam за лічені дні, повідомляє 24 Канал.

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Новий інді-хіт підкорює світ

Peak, створена Landfall та Aggro Crab, це кумедна кооперативна гра про скелелазіння, розрахована на чотирьох гравців (в мережі вже є модифікації, що знімають це обмеження).

Геймери візьмуть на себе роль групи дослідників, які застрягли на невідомому острові, створеному процедурною генерацією місцевості, та повинні врятуватися, підкоривши його найвищу точку.

Гравці мають змогу редагувати зовнішність своїх віртуальних протеже за допомоги великої кількості інструментів та предметів одягу.

Окрім того, проєкт містить механіки виживання, як от обмежена витривалість чи шкала голоду. Це змушує гравців дбайливо збирати корисні ресурси, які своєю чергою займають місце в інвентарі та віднімають ту ж витривалість з огляду на збільшення ваги скелелаза.

Між собою учасники гри можуть спілкуватися у голосовому "proximity" чаті, який лише посилює враження та загальне занурення.

Трейлер гри – дивіться відео

Peak спіткав величезний успіх на Twitch, зокрема й в українському сегменті. В проєкт вже грають найвідоміші українські стримери – Leb1ga та thetremba.

Гра генерує багато веселих ситуацій, які неабияк розважають глядачів.

Кумедний момент з трансляції – перегляньте ролик (18+)

Нещодавно розробники відсвяткували 1 мільйон проданих копій, а пік активних користувачів у Steam сягнув відмітки в 102 799 користувачів.