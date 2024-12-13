Названо найкращу гру 2024 року за версією The Game Awsrds і вона вас здивує

На церемонії Game Awards 2024 були відзначені найкращі ігрові досягнення року, а платформер Astro Bot став беззаперечним переможцем. Віртуальна пригода від Team Asobi здобула чотири головні нагороди, серед яких Гра року, Краща сімейна гра, Кращий режисер та Краща пригодницька гра в жанрі екшн.

Отже, платформер Team Asobi тріумфував з кількома нагородами, тоді як головні претенденти, такі як Final Fantasy VII Rebirth та Elden Ring's Shadow of the Erdtree, не дотягнули до фіналу, повідомляє 24 Канал.

А тим часом Анонсовано нову частину однієї з кращих ігор в жанрі виживання – в ній буде кооперативний режим

Трейлер Astrobot – дивіться відео

А от Final Fantasy VII Rebirth, одна з найбільш номінованих ігор вечора, змогла здобути лише одну нагороду – Кращий саундтрек. Масштабна рольова гра від Square Enix розглядалася як один з головних претендентів, але в підсумку не змогла перемогти в кількох ключових категоріях.

Серед інших великих переможців – Metaphor: ReFantazio, яка отримала визнання у трьох категоріях: Краща рольова гра, Кращий наратив та Кращий візуальний стиль.

Тим часом інді-хіт Balatro отримав нагороди в номінаціях Краща мобільна гра, Краща дебютна незалежна гра та Краща незалежна гра, що робить його одним з найвідоміших інді-релізів року.

Геймери дещо розчаровані

До списку переможців не потрапили два довгоочікувані проекти – Доповнення Shadow of the Erdtree та Ремейк Silent Hill 2. Попри значний інтерес спільноти та високі очікування, жодна з ігор не отримала жодної нагороди під час заходу.

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Game Awards 2024 відзначила як добре знайомі імена, так і висхідні зірки, а Astro Bot закріпив за собою статус найгучнішого релізу року.