Гра, яка підкорила Reddit: вийшов трейлер незвичайної стратегії Laysara: Summit Kingdom

На Reddit дуже популярним став трейлер стратегії Laysara: Summit Kingdom, яку розроблює дві людини. Він вже зібрав кілька мільйонів переглядів та чимало позитивних відгуків.

На початку грудня польська студія Quite OK Games, що складається з двох розробників, анонсувала свою першу відеогру з назвою Laysara: Summit Kingdom. Але зробити вона це вирішила в день церемонії The Game Awards 2021, а тому її анонс "потонув" у величезній кількості інших.

Щоправда, на цьому автори Laysara: Summit Kingdom зупинятися не стали. Тиждень тому вони представили на Reddit перший трейлер своєї відеогри. Варто відзначити, що їхній пост спричинив справжній фурор на цій платформі, а також став одним з найпопулярніших за останній місяць. Загалом він вже зібрав понад 3 мільйони переглядів та майже 74 тисячі вподобань.

Трейлер відеогри Laysara: Summit Kingdom: відео

Laysara: Summit Kingdom – це незвичайна стратегія, в якій геймерам потрібно розбудовувати місто не на звичайних поверхнях, а на різних рівнях гори. У грі не буде битв, а тому гравцям треба буде займатися лише менеджментом, економікою та боротьбою з різними природними катаклізмами (лавини чи обвали).

Відомо, що будівництво будь-якого такого поселення має завершитися спорудженням спеціального храму на вершині. Автори розповіли, що в їхній відеогрі буде чимало різноманітних гір для "підкорення". З цікавого ще варто відзначити, що в Laysara: Summit Kingdom буде повноцінна сюжетна кампанія та режим вільної гри.

На Reddit один з її авторів написав, що взявся за створення саме такої відеогри, бо дуже полюбляє скелелазіння та подібні стратегії. Також він додав, що на її розробку витратив цілий рік та майже всі свої збереження.

Наостанок варто відзначити, що гра Laysara: Summit Kingdom вийде в сервісі Steam. Точної дати релізу поки немає, але відомо, що це має відбутися у 2022 році. Додамо, що ціну розробники поки не вказали.

Відеогра Laysara: Summit Kingdom / Фото з крамниці Steam