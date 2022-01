Игра, покорившая Reddit: вышел трейлер необычной стратегии Laysara: Summit Kingdom

На Reddit очень популярным стал трейлер стратегии Laysara: Summit Kingdom, которую разрабатывает два человека. Он уже собрал несколько миллионов просмотров и немало положительных отзывов.

В начале декабря польская студия Quite OK Games, состоящая из двух разработчиков, анонсировала свою первую видеоигру под названием Laysara: Summit Kingdom. Но сделать она это решила в день церемонии The Game Awards 2021, а потому ее анонс "утонул" в множестве других.

Правда, на этом авторы Laysara: Summit Kingdom останавливаться не стали. Неделю назад они представили на Reddit первый трейлер своей видеоигры. Стоит отметить, что их пост произвел настоящий фурор на этой платформе, а также стал одним из самых популярных за последний месяц. В целом он уже собрал более 3 миллионов просмотров и почти 74 тысячи лайков.

Трейлер видеоигры Laysara: Summit Kingdom: видео

Laysara: Summit Kingdom – это необычная стратегия, в которой геймерам нужно строить город не на обычных поверхностях, а на разных уровнях горы. В игре не будет сражений, поэтому игрокам нужно будет заниматься только менеджментом, экономикой и борьбой с различными природными катаклизмами (лавины или обвалы).

Известно, что строительство любого такого поселения должно завершиться постройкой специального храма на вершине. Авторы рассказали, что в их видеоигре будет немало разнообразных гор для "покорения". Из интересного еще стоит отметить, что в Laysara: Summit Kingdom будет полноценная сюжетная кампания и режим свободной игры.

На Reddit один из ее авторов написал, что взялся за создание именно такой видеоигры, потому что очень любит скалолазание и подобные стратегии. Также он добавил, что на ее разработку потратил целый год и почти все свои сбережения.

Напоследок стоит отметить, что игра Laysara: Summit Kingdom выйдет в сервисе Steam. Точной даты релиза пока нет, но известно, что это должно произойти в 2022 году. Добавим, что цену разработчики пока не указали.

Видеоигра Laysara: Summit Kingdom / Фото из магазина Steam