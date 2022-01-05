Наверное, все поклонники Counter-Strike: Global Offensive знают, что в разделе этой видеоигры на Reddit можно найти немало разнообразных видео. Обычно геймеры делятся довольно классическими хайлайтами, правда, иногда там можно отыскать и нестандартные записи. На этот раз мы нашли сразу три таких небольших видео, поэтому предлагаем вам ознакомиться с ними.

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Нестандартный "эйс"

Пользователь с никнеймом aapoxd поделился видео, на котором можно увидеть матч с участием двух финских команд. В 7 раунде представители спецвойск проводили стандартный эко-раунд, а завершился он для них тем, что все они умерли от одного коктейля Молотова. Почему так произошло неизвестно, но геймеры предполагают, что таким образом они хотели повлиять на экономику террористов.

Хайлайт, которым поделился aapoxd: видео

Мизерные шансы

Очень интересной записью поделился и геймер с никнеймом Electronic_Cherry111. Он играл за команду террористов, а в конце одного из раундов решил выбросить AWP за пределы карты. Ему удалось это сделать, правда, его снайперская винтовка не упала на землю, а идеально застряла между стенами.

Хайлайт, которым поделился Electronic_Cherry111: видео

Идеальное попадание

Видео, опубликованное пользователем с никнеймом Fun_Emotion_1204, можно смело относить к очень уникальным. Дело в том, что во время одного из своих соревновательных матчей он стал жертвой обычной флешки, которую кто-то из оппонентов бросил наугад. А самое интересное, что она прилетела ему прямо в лицо.

Хайлайт, которым поделился Fun_Emotion_1204: видео