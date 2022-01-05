Напевно, всі шанувальники Counter-Strike: Global Offensive знають, що в розділі цієї відеогри на Reddit можна знайти чимало різноманітних відео. Зазвичай геймери діляться досить класичними хайлайтами, щоправда, іноді там можна відшукати й нестандартні записи. Цього разу ми знайшли одразу три таких невеликих відео, а тому пропонуємо вам ознайомитися з ними.

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Нестандартний "ейс"

Користувач з нікнеймом aapoxd поділився відео, на якому можна побачити матч за участю двох фінських команд. У 7 раунді представники спецвійськ проводили стандартний екораунд, а завершився він для них тим, що всі вони померли від одного коктейлю Молотова. Чому так сталося невідомо, але геймери припускають, що в такий спосіб вони хотіли вплинути на економіку терористів.

Хайлайт, яким поділився aapoxd: відео

Мізерні шанси

Дуже цікавим записом поділився й геймер з нікнеймом Electronic_Cherry111. Він грав за команду терористів, а наприкінці одного з раундів вирішив викинути AWP за межі мапи. Йому вдалося це зробити, щоправда, його снайперська гвинтівка не впала на землю, а ідеально застрягла між стінами.

Хайлайт, яким поділився Electronic_Cherry111: відео

Ідеальне влучання

Відео, яке опублікував користувач з нікнеймом Fun_Emotion_1204, можна сміливо відносити до дуже унікальних. Річ у тім, що під час одного зі своїх змагальних матчів він став жертвою звичайної флешки, яку хтось з опонентів кинув навмання. А найцікавіше, що вона прилетіла йому просто в обличчя.

Хайлайт, яким поділився Fun_Emotion_1204: відео