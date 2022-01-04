Напевно, всі шанувальники відеоігор знають, яким провалом обернувся реліз гри Battlefield 2042. Розкритикувати її вже встигли майже всі, а одна студія навіть анонсувала пародійний шутер на честь цієї багатостраждальної гри. Ми вже раніше згадували про Clownfield 2042, а тому сьогодні розповімо вам про її реліз.

Детальніше про гру Пародія на Battlefield 2042: у Steam з'явилася кумедна відеогра Clownfield 2042

За сюжетом, NFT спричинили глобальну криптокатастрофу, через яку країни почали розвалюватися. На тлі цього військові створили угрупування "No-Clowns" ("Без клоунів"), в яке й входить головний герой. Загалом у Clownfield 2042 є кілька режимів гри, 3 ігрові мапи, 6 варіантів озброєння, природні катаклізми, примітивна система руйнування, а також "зламана" фізика та різноманітні баги, якими гравці мають насолоджуватися.

Трейлер відеогри Clownfield 2042: відео

Варто відзначити, що її реліз у Steam пройшов досить успішно, а загалом користувачі цього сервісу оцінили її дуже високо – 89% позитивних відгуків (понад тисячу рецензій). У своїх коротких оглядах вони жартівливо відзначають, що це одна з найкращих ігор 2021 року.

На їхню думку, Clownfield 2042 краще за Battlefield 2042 у всіх компонентах. А особливо геймерам сподобалося те, що в цій пародії є функції (таблиця лідерів), які б вони дуже хотіли побачити в оригіналі. Також вони відзначають екран завантаження, де з'являється повідомлення з таким тестом:

Якщо ви продовжите передзамовляти відеоігри, то ми будемо вкладати ще менше сил в їхню розробку.

Але найголовніше, що ця відеогра дійсно має попит серед гравців. Згідно з даними SteamDB, у піковий момент у Clownfield 2042 грало майже 300 геймерів. А загалом онлайн поки опускався лише до показника у 60 активних гравців.

Варто відзначити, що гру Clownfield 2042 можна придбати за 21 гривню, а до 7 січня це можна буде зробити навіть зі знижкою в 14%. Додамо, що вже найближчим часом для відеогри має вийти безплатне оновлення з новою мапою.

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