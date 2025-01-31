Sony зненацька скасували ПК версію для одного зі своїх ексклюзивів

Останні чутки стверджують, що в Sony неочікувано прийняли рішення зупинити розробку портованої ПК версії одного з ексклюзивів PlayStation.

Схоже, Sony потроху збавляють темпи своєї експансії на ПК, адже нібито скасували порт відомого симулятора перегонів, інформує 24 Канал з посиланням на IconEra.

Цікаво Ubisoft оновила торгову марку легендарної гри

Фанати перегонів не зрадіють новинам

Повідомляється, що Sony вирішили відмовитися від ідеї перенести Gran Turismo 7 на ПК. Цей непередбачуваний крок робить подальше майбутнє портів проєктів Sony на цю ігрову платформу доволі туманним.

Трейлери гри – дивіться відео

Відомий симулятор перегонів вийшов на PS4 і PS5 ще на початку березня 2022 року і відтоді в мережі з'являлося чимало свідчень про підготовку його ПК версії.

Зрештою, у Steam та EGS з'явилося чимало проєктів під егідою Sony, одначе офіційно розробка GT7 так і не була підтверджена.

Як повідомляє інсайдер з порталу IconEra під ніком Bryank75, з посиланням на особу, знайому з питанням, проєкт було закрито.

Причини цього рішення невідомі, як і точний час його прийняття. Вважається, що це може бути пов'язано зі слабкими продажами God of War: Ragnarok і може означати, що Sony надалі будуть більш обережно ставитися до створення ПК версій своїх ігор.