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Що таке Grand Faith Auto?

Гру називають Grand Faith Auto, і її дія розгортається у вигаданому місті New Mercy, пише Dexerto. Це тривимірний відкритий світ, який можна запустити просто в браузері.

Сетинг знайомий кожному, хто грав у GTA: у місті є автівки, які можна забрати, вітрини магазинів, рекламні щити та радар, що допомагає орієнтуватися. Але якщо оригінальна серія часто кидає гравця в кримінальний світ, тут головний герой – законослухняний громадянин.

Як працює система зірок?

Замість класичного рівня розшуку добрі справи приносять зірки божественного схвалення. Якщо зібрати всі пʼять, за гравцем почне полювати сам диявол, а не поліція.

Серед завдань у New Mercy можна витягти водія з авто, проповідувати йому, а потім поїхати на його машині. Також можна підвезти Леді Ночі до церкви або нагодувати голодних, відбити напад на гастроном або виконати місію із цілою коробкою кишенькових Біблій.

Є навіть прихована місія, де ви пробираєтеся на склад картелю та обмінюєте там наркотики на маленькі фігурки. Вам доведеться не потрапляти на очі, бо якщо вас помітить охоронець, це миттєвий провал.

Чим боротися з бісами?

Гравець не беззбройний: у нього є святий дробовик, щоб відбиватися від бісів, які його вистежують. Постріл у голову оглушує їх, і тоді їх можна відкинути ногою назад у пекло. Після цього гра радить піти до церкви.

Альтернатива GTA

Про гру розповів у дописі в X генеральний директор The Babylon Bee Сет Діллон. За його словами, він не розраховує, що проєкт справді конкуруватиме з GTA 6. Це лише "християнська альтернатива".