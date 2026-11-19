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Что такое Grand Faith Auto?

Игра называется Grand Faith Auto, и действие в ней происходит в вымышленном городе New Mercy, пишет Dexerto. Это трехмерный открытый мир, который можно запустить прямо в браузере.

Обстановка знакома каждому, кто играл в GTA: в городе есть машины, которые можно забрать, витрины магазинов, рекламные щиты и радар, помогающий ориентироваться. Но если оригинальная серия часто бросает игрока в криминальный мир, то здесь главный герой – законопослушный гражданин.

Как работает система звезд?

Вместо классического уровня розыска добрые дела приносят звезды божественного одобрения. Если собрать все пять, за игроком начнет охотиться сам дьявол, а не полиция.

Среди заданий в New Mercy можно вытащить водителя из машины, проповедовать ему, а затем уехать на его машине. Также можно подвезти Леди Ночи к церкви или накормить голодных, отразить нападение на гастроном или выполнить миссию с целой коробкой карманных Библий.

Есть даже скрытая миссия, где вы пробираетесь на склад картеля и обмениваете там наркотики на маленькие фигурки. Вам придется держаться подальше от посторонних глаз, потому что если вас заметит охранник, это мгновенный провал.

Чем бороться с бесами?

Игрок не безоружен: у него есть святой дробовик, чтобы отбиваться от бесов, которые его выслеживают. Выстрел в голову оглушает их, и тогда их можно отбросить ногой обратно в ад. После этого игра советует пойти в церковь.

Альтернатива GTA

Об игре рассказал в посте в X генеральный директор The Babylon Bee Сет Диллон. По его словам, он не рассчитывает, что проект действительно будет конкурировать с GTA 6. Это лишь "христианская альтернатива".