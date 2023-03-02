Rockstar Games досі зберігає мовчанку щодо будь-чого, що стосується Grand Theft Auto 6. Тож світ чекав будь-яких натяків на новини з моменту сумнозвісних витоків минулого року.

Читайте також PIN-UP Foundation придбав два генератори для котелень Харкова

50 Cent і GTA 6

Grand Theft Auto 5 вийшла ще у 2013 році, а її онлайн-режим з'явився незабаром після цього, і багато хто вже припускав, якою буде наступна гра.

Незважаючи на кілька перевипусків GTA 5 на новіших платформах і багато нових оновлень вмісту для Grand Theft Auto Online, Rockstar Games не дали багато інформації про те, що передбачатиме Grand Theft Auto 6. Так було до вересня 2022 року, коли раптово стався масовий витік кадрів з гри.

Та тепер з'явилася надія, що світ вже невдовзі може знову почути про GTA 6. Ба більше, навіть від самих розробників.

Репер 50 Cent опублікував світлину яскравого логотипу, на якому написано Vice City тим же шрифтом, що й логотип Grand Theft Auto: Vice City. Саме це місце називають локацією для гри Grand Theft Auto 6.

Поряд із цим зображенням репер написав: "Я поясню це пізніше". Імовірно, натякаючи, що незабаром може з'явитися не тільки інформація про Grand Theft Auto 6, але й сам 50 Cent збирається брати участь у цьому.