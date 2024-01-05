Більшість відеоігор мають власний унікальний візуальний стиль. Та цей шанувальник Grand Theft Auto 6 дає іншим уявлення про те, який вигляд головна героїня мала б в інших проєктах.

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Неймовірні зображення Люсії

Трейлер Grand Theft Auto 6 побив рекорди кількості переглядів, коли вийшов у грудні. Серед пам'ятних сцен, виділених у трейлері, є кілька, присвячених одній із головних героїнь Люсії.

Трейлер спочатку зображує Люсію у в'язниці, а потім показує нову ітерацію Вайс-Сіті. Далі відео дражнить стосунками між Люсією та ще одним героєм Джейсоном.

Натхненний тим, що розробники вже продемонстрували про Люсію, шанувальник GTA 6 намалював персонажа в різних художніх стилях, які демонструють її різносторонній потенціал.

Оскільки Rockstar Games пропонує власну унікальну естетику, зображення показує, який вигляд мала б головна героїня в різних популярних франшизах. Зокрема, художник зобразив її у світах "Наруто", "Дісней", "Рік і Морті" та багатьох інших.