Як змінювався логотип ігор GTA з 1997 до 2023 року: цікаве порівняння

Grand Theft Auto 6 загалом стане вже 16 грою франшизи GTA або ж, що логічно, шостою грою основної серії. Самій франшизі вже 26 років, а логотипи її ігор за цей час зазнали серйозних змін.

Перша гра Grand Theft Auto вийшла ще в 1997 році. З того часу логотип однієї з найпопулярніших франшиз змінився просто до невпізнання.

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Як змінювався логотип GTA

Першим виходом серії в 3D простір була гра Grand Theft Auto 3 – перша частина оригінальної трилогії (разом з Vice City та San Andreas). І з того часу ігри серії отримали логотип, загальні риси якого зберігаються досі.

Мова про напис "Grand Theft Auto" для кожної з ігор серії з 2001 року й до офіційного анонсу GTA 6. У кожному з логотипів цей напис не зазнає жодних змін, а змінюються лише інші риси логотипа гри.

Перелік містить не лише основні ігри серії, а й численні доповнення. Втім, остання гра Grand Theft Auto вийшла вже 10 років тому. Та франшиза досі не втрачає своєї популярності, тож геймери справедливо очікують продовження, і не лише GTA 6.