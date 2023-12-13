Первая игра Grand Theft Auto вышла еще в 1997 году. С тех пор логотип одной из самых популярных франшиз изменился прямо до неузнаваемости.

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Как изменялся логотип GTA

Первым выходом серии в 3D пространство была игра Grand Theft Auto 3 – первая часть оригинальной трилогии (вместе с Vice City и San Andreas). И с тех пор игры серии получили логотип, общие черты которого до сих пор сохраняются.

Речь о надписи "Grand Theft Auto" для каждой из игр серии с 2001 года и официального анонса GTA 6. В каждом из логотипов эта надпись не претерпевает никаких изменений, а изменяются лишь другие черты логотипа игры.

Список содержит не только основные игры серии, но и многочисленные дополнения. Впрочем, последняя игра Grand Theft Auto вышла уже десять лет назад. Но франшиза до сих пор не теряет своей популярности, так что геймеры справедливо ожидают продолжения, и не только GTA 6.