Грати у відеоігри за 41 тисячу доларів на рік: британська компанія відкрила вакансію геймера

Британська компанія OPSYS відкрила вакансію геймера у себе на сайті. Вони вже назвали умови, які потрібно виконати, щоб потрапити на співбесіду з їх представниками.

Джерело: OPSYS

Британська компанія OPSYS на своєму офіційному сайті відкрила вакансію геймера. Вони шукають людину, яка буде грати на їх обладнанні у відеоігри, а пропонують – 41 тисячу доларів на рік (понад мільйон гривень). Вакансія виглядає дуже цікаво, але все не так просто.

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Одразу варто зазначити, що OPSYS це достатньо молода британська компанія, яка займається збиранням преміальних PC. Пропонують вони серйозну суму, хоча вимоги дуже прості – робота мрії. Досвід та навики роботи не мають значення, достатньо лише розбиратися у відеоіграх та мемах. Вони шукають людину, яка буде проводити у різноманітних відеоіграх чималу кількість часу. Здається, OPSYS просто потрібен стрімер, але вони не стали акцентувати на цьому увагу. Також вони відзначили наступне:

OPSYS шукає геймера у відділ Overpowered User Experience. Взагалі-то це вигаданий відділ, який ми придумали, щоб була причина платити комусь за те, що він грає на наших комп'ютерах. Але замість того, щоб платити за це 30 тисяч фунтів стерлінгів на рік якомусь рекламщику, ми хочемо заплатити ці 30 тисяч вам.

Щоб поповнити штат цієї компанії, потрібно лише записати хвилинне відео, у якому пояснити, чому саме ви повинні отримати цю роботу. Це відео треба опублікувати у ютубі, інстаграмі чи твіттері, а також додати хештег "#OPSYSDreamJob". Представники цієї компанії будуть переглядати відео до 9 квітня, а до 12 липня планують провести співбесіду із відібраними кандидатами. Переможця назвуть 1 серпня й підпишуть з ним контракт рівно на один рік.

Цілком очевидно, що це простий та стандартний рекламний хід, який допоможе компанії OPSYS зібрати непогану аудиторію. Цікаво лише, чи реально буде звичайному геймеру отримати цю роботу.