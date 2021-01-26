Британская компания OPSYS открыла вакансию геймера у себя на сайте. Они уже назвали условия, которые нужно выполнить, чтобы попасть на собеседование с их представителями.

Источник: OPSYS

Британская компания OPSYS на своем официальном сайте открыла вакансию геймера. Они ищут человека, который будет играть на их оборудовании в видеоигры, а предлагают – 41 тысячу долларов в год (более миллиона гривен). Вакансия выглядит очень интересно, но все не так просто.

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Сразу стоит отметить, что OPSYS это достаточно молодая британская компания, которая занимается сбором премиальных PC. Предлагают они серьезную сумму, хотя требования очень просты – работа мечты. Опыт и навыки работы не имеют значения, достаточно лишь разбираться в видеоиграх и мемах. Они ищут человека, который будет проводить в различных видеоиграх большое количество времени. Кажется, OPSYS просто нужен стример, но они не стали акцентировать на этом внимание. Также они отметили следующее:

OPSYS ищет геймера в отдел Overpowered User Experience. Вообще-то это вымышленный отдел, который мы придумали, чтобы была причина платить кому-то за то, что он играет на наших компьютерах. Но вместо того, чтобы платить за это 30 тысяч фунтов стерлингов в год какому-то рекламщику, мы хотим заплатить эти 30 тысяч вам.

Чтобы пополнить штат этой компании, нужно лишь записать минутное видео, в котором объяснить, почему именно вы должны получить эту работу. Это видео надо опубликовать в ютубе, инстаграме или твиттере, а также добавить хештег "#OPSYSDreamJob". Представители этой компании будут просматривать видео до 9 апреля, а до 12 июля планируют провести собеседование с отобранными кандидатами. Победителя назовут 1 августа и подпишут с ним контракт ровно на один год.

Совершенно очевидно, что это простой и стандартный рекламный ход, который поможет компании OPSYS собрать неплохую аудиторию. Интересно только, реально ли будет обычному геймеру получить эту работу.