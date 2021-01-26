Один из последних модов в Among Us предлагает игрокам возможность освежить геймплей популярной игры, добавив роль Шерифа. О том, как установить мод и почему это так весело – в материале.

Источник: Games24

Многие игры похожие на Among Us, имеют дополнительные роли для мирных игроков, призванные помочь им победить предателей. Поскольку разработчики из Innersloth еще не ввели дополнительные роли в базовую версию игры и даже не сообщают о подобных намерениях, фанаты взяли на себя смелость попробовать добавить новую роль с помощью мода, чтобы освежить геймплей любимой игры.

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Мод, что добавляет роль Шерифа уже испытали популярные стримеры: DisguisedToast, Valkyrae, Jacksepticeye и многие другие. Основные правила игры остаются неизменными, но добавление Шерифа значит, что члены экипажа перестают быть абсолютно беззащитными против самозванцев. Шерифы так же как и обычные члены экипажа должны выполнять задачи, однако они имеют сюрприз для самозванцев – кнопку убийства, которая позволяет им убить того, кого они считают предателем непосредственно во время раунда.

Почему это весело:

Мод с добавлением роли Шерифа невероятно веселый по ряду причин. Это добавляет еще больше азарта в и без того увлекательную игру, поскольку Шериф должен решить, какого игрока убить. Если он сделает правильный выбор, то скорее всего выиграет игру для мирных жителей, однако, если Шериф ошибется и убьет союзника, он умрет вслед за ним, оставляя членов экипажа в меньшинстве, что существенно упростит игру самозванцам. Из-за большой ответственности, падающей на игрока в роли Шерифа, на него будет оказываться большое давление со стороны других членов команды.

Зима в Among Us / изображение gamerant

Самозванцы и члены экипажа будут пытаться выяснить, кому досталась роль Шерифа как можно раньше. Мирные игроки захотят сообщить шерифу полезную информацию о своих подозрениях, чтобы повлиять на его решение, тогда как самозванцы захотят убить шерифа или "скормить" ему ложную информацию, чтобы подтолкнуть застрелить невинного члена экипажа. Это роль с высоким уровнем ответственности, но и шансом на большой успех, который вдыхает новое веселье в привычный геймплей Among Us.

Как загрузить и установить мод:

Игроки должны заметить, что это возможно только на ПК. Геймеры на мобильных устройствах, к сожалению, не имеют доступа к этому моду. Также для корректной работы модификации нужно, чтобы каждый игрок в лобби загрузил и установил ее.

Чтобы установить мод с ролью Шерифа, игрокам нужно выполнить следующие действия:

Загрузите мод с Woodi-dev на GitHub. Убедитесь, что его версия соответствует версии игры, установленной на ПК. При необходимости обновите игру.

Найдите папку с игрой. Обычно путь выглядит следующим образом: Steamlibrary> steamapps> common> Among Us.

Создайте новую папку под названием Among Us Sheriff Mod по пути Steamlibrary> steamapps> common.

по пути Распакуйте в нее скачанный Zip архив.

Откройте папку Among Us Sheriff Mod и запустите игру, нажав на Among Us.exe.

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Видимый Шериф в игре / изображение github

Глава лобби также может установить видимость Шерифа в меню настроек игры, когда этот мод установлен. Хорошей идеей будет скрыть личность Шерифа чтобы его постоянно не преследовали самозванцы, это добавит в игру еще один уровень обмана. Самозванцы могли бы попробовать притворяться Шерифом, если личность шерифа остается скрытой в настройках.

Добавление новых ролей в Among Us может восстановить интерес поклонников к игре. Возможно, в будущих обновлениях разработчики реализуют такую ​​идею, и она выйдет за рамки модификации и станет полноценной частью игры.