Заядлому игроку в Minecraft удалось воссоздать в игре карту The Skeld с Among Us, к тому же с поразительной точностью. Подробности в материале.

Всем, кто мечтал сыграть в Among Us в Minecraft, повезло, поскольку предприимчивый игрок под ником Salestro достаточно точно воспроизвел карту The Skeld в любимой кубической песочнице. Свое творение он выложил на сайте planetminecraft. Интересно 10 видеоигр с огромным бюджетом – рейтинг Симулятор выживания и крафта от Mojang часто использовался как мощный инструмент создания, что позволяет игрокам мастерить буквально все – от рабочих компьютеров до масштабных моделей вымышленных или даже реальных городов. Например, львовская научно-техническая лаборатория воспроизвела австралийский Мельбурн в Minecraft. Фанат Minecraft под никнеймом Salestro же использовал свой талант строителя для другого, воссоздав популярную карту из нашумевшей игры. Карта The Skeld из Among Us / изображение nintendolife Созданная карта повторяет каждую комнату и область оригинала. На столах столовой лежат предметы почти в том же положении, что и в настоящий карте в Among Us, разноцветные провода выстилают пол Электрического отсека, а дерево, что отрывается от борта корабля, символизирует листья выброшенные из мусоропровода. Salestro даже добавил вентиляционные отверстия на карте, повторив маршруты оригинала, что придает еще большего сходства его творению. Копия карты The Skeld в Minecraft / изображение nintendolife Хотя в Minecraft по сути нет возможности воспроизвести задания из Among Us, внимательность строителя к деталям все еще впечатляет. Теперь остается только ждать, пока другие энтузиасты присоединятся к порыву Salestro и придумают как собственно сделать что-то похожее на задания из оригинальной игры, а также придумают способ воспроизвести геймплей из игры от Innersloth в кубическом мире Minecraft.