Завзятому гравцеві в Minecraft вдалося відтворити у грі мапу The Skeld з Among Us, до того ж з разючою точністю. Подробиці у матеріалі.

Усім, хто мріяв зіграти в Among Us у Minecraft, пощастило, оскільки заповзятливий гравець під ніком Salestro досить точно відтворив карту The Skeld в улюбленій кубічній пісочниці. Своє творіння він виклав на сайті planetminecraft. Цікаво 10 відеоігор з найбільшим бюджетом – рейтинг Симулятор виживання та крафту від Mojang часто використовувався як потужний інструмент створення, що дозволяє гравцям майструвати буквально все – від робочих комп'ютерів до масштабних моделей вигаданих чи навіть реальних міст. Наприклад львівська науково-технічна лабораторія відтворила австралійський Мельбурн у Minecraft. Фанат Minecraft під нікнеймом Salestro ж використав свій талант будівельника для іншого, відтворивши найпопулярнішу карту з нашумілої гри. Мапа The Skeld з Among Us / зображення nintendolife Створена мапа повторює кожну кімнату та область оригіналу. На столах їдальні лежать предмети майже в тому самому положенні, що і на справжній карті в Among Us, різнокольорові дроти вистилають підлогу Електричного відсіку, а дерево, що відривається від борту корабля, покликане представляти листя викинуте зі сміттєпроводу. Salestro навіть додав вентиляційні отвори на мапі, повторивши маршрути оригіналу, що додає ще більшої подібності його творінню. Копія мапи The Skeld у Minecraft / зображення nintendolife Хоча у Minecraft по суті немає можливості відтворити завдання з Among Us, уважність будівельника до деталей все ще вражає. Тепер залишається тільки чекати, поки інші ентузіасти приєднаються до пориву Salestro та вигадають як власне зробити щось схоже на завдання з оригінальної гри та придумають спосіб відтворити геймплей з гри від Innersloth в кубічному світі Minecraft.