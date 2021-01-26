Один з останніх модів в Among Us пропонує гравцям можливість освіжити геймплей популярної гри, додавши роль Шерифа. Про те як встановити мод та чому це так весело – у матеріалі.

Джерело: Games24

Багато ігор подібних на Among Us, мають додаткові ролі для мирних гравців, покликані допомогти їм перемогти зрадників. Оскільки розробники з Innersloth ще не запровадили додаткові ролі в базовій версії гри та навіть не повідомляють про подібні наміри, фанати взяли на себе сміливість спробувати додати нову роль за допомогою моду, щоб освіжити геймплей улюбленої гри.

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Мод, що додає роль Шерифа випробували популярні стрімери: DisguisedToast, Valkyrae, Jacksepticeye та багато інших. Основні правила гри залишаються незмінними, але додавання Шерифа означає, що члени екіпажу перестають бути абсолютно беззахисними проти самозванців. Шерифи так само як і звичайні члени екіпажу мусять виконувати завдання, проте вони мають сюрприз для самозванців – кнопку вбивства, яка дозволяє їм вбити того, кого вони вважають зрадником безпосередньо під час раунду.

Чому це весело:

Мод з доданням ролі Шерифа неймовірно веселий з ряду причин. Це додає ще більше азарту у й без того захопливу гру, оскільки Шериф повинен вирішити, якого гравця вбити. Якщо він зробить правильний вибір, то скоріше за все виграє гру для мирних жителів, однак, якщо Шериф помилиться та вб'є союзника, він помре вслід за ним, залишаючи членів екіпажу в меншості, що суттєво спростить гру самозванцям. Через велику відповідальність, що падає на гравця у ролі Шерифа, на нього чинитиметься великий тиск з боку інших членів команди.

Зима в Among Us / зображення gamerant

Самозванці та члени екіпажу намагатимуться виявити, кому дісталась роль Шерифа як можна раніше. Мирні гравці захочуть повідомити шерифу корисну інформацію про свої підозри, щоб вплинути на його рішення, тоді як самозванці захочуть вбити шерифа чи "згодувати" йому неправдиву інформацію, щоб змусити застрелити невинного члена екіпажу. Це роль із високим рівнем відповідальності, але й шансом на великий успіх, яка вдихає нові веселощі у звичний геймплей Among Us.

Як завантажити та встановити мод:

Гравці повинні зауважити, що це можливо лише на ПК. Геймери на мобільних пристроях, на жаль, не мають доступу до цього моду. Також для коректної роботи модифікації потрібно, щоб кожен гравець у лобі завантажив та встановив її.

Щоб встановити мод з роллю Шерифа, гравцям потрібно виконати такі дії:

Завантажте мод з Woodi-dev на GitHub. Переконайтесь, що його версія відповідає версії гри, встановленій на ПК. За потреби оновіть гру.

Знайдіть папку з грою. Зазвичай шлях виглядає наступним чином: Steamlibrary> steamapps> common> Among Us.

Створіть нову папку під назвою Among Us Sheriff Mod за шляхом Steamlibrary> steamapps> common.

за шляхом Розпакуйте в неї завантажений Zip архів.

Відкрийте папку Among Us Sheriff Mod та запустіть гру, натиснувши на Among Us.exe.

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Видимий Шериф у грі / зображення github

Очільник лобі також може встановити видимість Шерифа в меню налаштувань гри, коли цей мод встановлений. Гарною ідеєю буде приховати особу Шерифа аби його постійно не переслідували самозванці, щоб додати в гру ще один рівень обману. Самозванці могли б спробувати прикидатись Шерифом, якщо особа шерифа залишається прихованою в налаштуваннях.

Додавання нових ролей в Among Us може відновити інтерес шанувальників до гри. Можливо, в майбутніх оновленнях розробники вподобають таку ідею, та вона вийде за рамки модифікації й стане повноцінною частиною гри.