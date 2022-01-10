На початку нового року відеогра Battlefield 2042 знову опинилася в центрі скандальної ситуації. Спершу один з її авторів поскаржився на геймерів, які вимагають надто багато від DICE. А потім представники Reddit написали, що можуть тимчасово заблокувати розділ гри через токсичність її шанувальників.

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Щоправда, навіть у такій напруженій ситуації є геймери, які насолоджуються цією багатостраждальною відеогрою. А якщо точніше, то режимом з назвою "Portal", який дозволяє гравцям використовувати матеріали з попередніх ігор серії Battlefield.

Саме тому на популярному відео, яким поділився користувач Reddit з нікнеймом wovn, можна побачити літаки часів Другої світової війни та динаміт з Battlefield V. Цей геймер показав метод, який він використовує для того, щоб отримувати перевагу під час повітряних поєдинків.

Для цього він залазить на крило літака, яким керує хтось з його знайомих, а потім починає кидати динаміт в бік опонентів, які надто близько підлітають. Варто відзначити, що цей метод досить ефективний, а загалом головний герой за допомогою нього знищив одразу кілька ворожих літальних апаратів. Цікаво, що в геймера вийшло повторити такий трюк навіть після падіння з крила літака, коли він вже перебував у повітрі.

Наостанок відзначимо, що користувачам платформи Reddit цей запис дуже сподобався. Він став одним з найпопулярніших в розділі Battlefield, а загалом відео wovn вже зібрало понад 6 тисяч вподобань та чимало позитивних відгуків.

Запис, яким поділився користувач wovn: відео