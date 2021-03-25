Реакція безцінна: гравець у Call of Duty ефектно провчив чітера зі своєї команди – відео

Гравець у Call of Duty: Warzone потрапив в одну команду із чітером, але не захотів йому допомагати. Він вирішив ефектно провчити шахрая, а реакція останнього дуже сподобалася геймерам.

Чітерство це дуже серйозна проблема для всіх відеоігор, які проходять в онлайні. Звичайні геймери ненавидять чітерів, а розробники ведуть справжні війни з такими гравцями. Щоправда, подібні дії дуже важко назвати ефективними, якщо гра безплатна, а створити новий обліковий запис може навіть дитина.

Читайте також Гравець Call of Duty: Warzone продемонстрував неймовірну гру, принизивши чітера – відео

Раніше ми вже розповідали вам про юного рецидивіста із безплатної гри Fortnite, який отримав 14 банів від Epic Games. В один момент представникам компанії набридло блокувати облікові записи дитини, тому вони відправили цю справу у суд. Подібну тенденцію можна прослідкувати й у відеогрі Call of Duty: Warzone, яка також безплатна, а при реєстрації нового акаунту у вас попросять лише номер мобільного телефону.

Розробники цього проєкту із Raven Software майже щотижня публікують у твітері новини про нові хвилі банів. Наприклад, лише минулого тижня вони заблокували за один день 30 тисяч облікових записів, а вже цього – 13 тисяч. Щоправда, чітери не зникають й продовжують псувати ігровий досвід іншим.

Саме з таким шахраєм потрапив в одну команду гравець із нікнеймом overcooked-staik. Його тимчасовий товариш показував неймовірну стрільбу, майже не промахувався, а також знав позиції всіх своїх опонентів. Головний герой швидко переконався, що це чітер, який активно використовує "wallhack" та "aimbot". Він навіть не намагався це приховати, а також використовував стандартний скін, що дуже характерно для чітерів.

Користувач overcooked-staik зрозумів, що не хоче допомагати подібній людині, тому й вирішив провчити шахрая. Він розігнав їхній квадроцикл на повну швидкість й направив його у море. Сам він встиг вискочити в останній момент, а чітер відправився на дно. Реакція останнього безцінна, хоча спочатку він вирішив взяти невелику паузу, але потім здогадався чому overcooked-staik зробив саме так.

Звісно, у його промові було чимало нецензурних слів та побажань, а також він не забув й про матір головного героя. Щоправда, користувачам платформи Reddit така історія дуже сподобалася, тому вони підтримали overcooked-staik та називають його героєм. Також варто зазначити, що цей пост потрапив у топ найкращих за місяць у розділі Call of Duty: Warzone: майже 7 тисяч вподобань та 430 коментарів.

Момент з "купанням" чітера у Call of Duty: Warzone – відео 16+

Якщо відео не відображається, спробуйте вимкнути AdBlock.