Игрок в Call of Duty: Warzone попал в одну команду с читером, но не захотел ему помогать. Он решил эффектно проучить мошенника, а реакция последнего очень понравилась геймерам.

Читерство это очень серьезная проблема для всех видеоигр, которые проходят в онлайне. Обычные геймеры ненавидят читеров, а разработчики ведут настоящие войны с такими игроками. Правда, подобные действия очень трудно назвать эффективными, если игра бесплатная, а создать новую учетную запись может даже ребенок.

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Ранее мы уже рассказывали вам о юном рецидивисте с бесплатной игры Fortnite, который получил 14 банов от Epic Games. В один момент представителям компании надоело блокировать учетные записи ребенка, поэтому они отправили это дело в суд. Подобную тенденцию можно проследить и в видеоигре Call of Duty: Warzone, которая также бесплатная, а при регистрации нового аккаунта у вас попросят только номер мобильного телефона.

Разработчики этого проекта с Raven Software почти еженедельно публикуют в твиттере новости о новых волнах банов. Например, только на прошлой неделе они заблокировали за один день 30 тысяч учетных записей, а уже на этой – 13 тысяч. Правда, читеры не исчезают и продолжают портить игровой опыт другим.

Именно с таким мошенником попал в одну команду игрок с никнеймом overcooked-staik. Его временный товарищ показывал невероятную стрельбу, почти не промахивался, а также знал позиции всех своих оппонентов. Главный герой быстро убедился, что это читер, который активно использует "wallhack" и "aimbot". Он даже не пытался это скрыть, а также использовал стандартный скин, что весьма характерно для читеров.

Пользователь overcooked-staik понял, что не хочет помогать подобному человеку, поэтому и решил проучить мошенника. Он разогнал их квадроцикл на полную скорость и направил его в море. Сам он успел выскочить в последний момент, а читер отправился на дно. Реакция последнего бесценна, хотя сначала он решил взять небольшую паузу, но потом догадался почему overcooked-staik сделал именно так.

Конечно, в его речи было много нецензурных слов и пожеланий, а также он не забыл и о матери главного героя. Правда, пользователям платформы Reddit такая история очень понравилась, поэтому они поддержали overcooked-staik и называют его героем. Также стоит отметить, что этот пост попал в топ лучших за месяц в разделе Call of Duty: Warzone: почти 7 тысяч лайков и 430 комментариев.

Момент с "купанием" читера в Call of Duty: Warzone – видео 16+

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