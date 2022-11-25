Warzone 2 вийшла зовсім нещодавно, тож розробники ще не встигли відшліфувати її як слід, а це означає, що гра рясніє різноманітними багами та глітчами, повідомляє 24 канал.

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Серед нововведень, окрім голосового чату, який прийшовся до смаку всім гравцям, Infinity Ward також представили механіку плавання.

Наразі підводне дослідження гри лише розпочалося, проте такі творці контенту, як Ninja та CouRage, вже змогли знайти приховані місця з лутом у підводному світі Аль-Мазра. Однак, як виявилося, води Warzone 2 мають ще кілька таємниць.

Користувач Reddit під ніком Guilty_ Possibility47 знайшов одну із таких у своєму недавньому матчі. Геймер, за кермом вантажівки, накивав п'ятами від переслідувача, у якого було завдання вбити його за контрактом "мисливця за головами". Однак, передчуваючи поразку, наш герой вирішив не вступати в бій, а просто в’їхав у сусідню водойму.

Замість погибелі під товщею води, Guilty_Possibility47 уник будь-якої шкоди та, проїхавшись дном, відірвався від опонентів, а час їх контракту сплив. Після цього геймер спокійно виїхав на поверхню та продовжив матч.

Отож, тепер ви знаєте, що робити у подібній ситуації, звісно, доки таку можливість ще не виправили розробники.