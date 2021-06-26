Стрибок віри: гравець у Call of Duty: Warzone ефектно ліквідував останнього опонента – відео

Гравець у Call of Duty: Warzone поділився цікавим відео на платформі Reddit. Він наважився на відчайдушний крок, який неочікувано приніс його команді перемогу.

Напевно, найцікавішим моментом будь-якого змагального матчу в Call of Duty: Warzone є його фінал. У таких ситуаціях будь-яка дія може вплинути на результат цілого поєдинку. Тому більшість геймерів намагається не ризикувати у такі хвилини, хоча іноді це просто необхідно зробити.

Головний герой цієї історії з нікнеймом young_k0be потрапив саме у таку непросту ситуацію. Він проводив звичайний змагальний матч у командному режимі (на 2 гравців). Щоправда, у фіналі цього поєдинку він залишився на самоті. Річ у тім, що його партнер також потрапив у складну ситуацію, але ціною свого життя зміг повернути головного героя на поле бою.

Геймер приземлився на дах будинку, щоправда, розжитися гарною зброєю чи іншим спорядженням не зміг. Насправді він навіть опинився у своєрідній пастці, бо його опонент знаходився знизу, а також у зоні. Останньому залишалося лише дочекатися на зміщення зони, щоб вийти переможцем з цього матчу. Річ у тім, що в руках young_k0be була лише "гола" штурмова гвинтівка C58, а також всього 25 куль. Зрозуміло, що цього замало для ліквідації ворога на такій відстані.

Тому головний герой наважився на відчайдушний крок – своєрідний стрибок віри. Варто відзначити, що він не прогадав, бо у польоті якось зміг вбити свого ворога. Найцікавіше, що він зробив це навіть до приземлення, а загалом показав неймовірну точність стрільби. Такий вражаючий момент дуже сподобався користувачам платформи Reddit. Цей запис вже потрапив до когорти найкращих у цьому розділі, а також він зібрав понад 6 тисяч вподобань та 200 коментарів.

Хайлайт користувача young_k0be – відео