Напевно, майже всі гравці в Call of Duty: Warzone потрапляли в різноманітні ситуації, які хочеться одразу ж забути та не згадувати. У схожому становищі опинився й користувач з нікнеймом ChazzyCha16, щоправда, не через свої дії.

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Варто розпочати з того, що він проводив звичайний змагальний матч у командному режимі (на чотирьох гравців). Але наприкінці цього поєдинку опинився в ролі глядача, хоча, дуже ймовірно, що ненадовго, бо трійка його партнерів залишалася ще в живих. Загалом користувач ChazzyCha16 просто спостерігав за діями гравців своєї команди, а також навряд чи міг подумати, що стане свідком наступного.

Річ у тім, що один з його партнерів вирішив вбити свою тінь, яка "зайняла" дуже вдалу позицію – біля вікна, за укриттям. Геймер спробував її дуже швидко ліквідувати, хоча помітив й не одразу. Спочатку він намагався розстріляти тінь зі своєї основної зброї, але в героя майже не було набоїв. Тому він кинув у її бік останнє, що в нього залишалося – гранату, але, на жаль, це також не допомогло.

Записом такого курйозного моменту користувач ChazzyCha16 поділився на платформі Reddit, а також він додав відповідь головного героя. Останній відзначив, що сплутав свою тінь зі скіном одного персонажа (напевно, йдеться про Roze). Цікаво, що чимало шанувальників Call of Duty: Warzone написали, що він дійсно має рацію, бо саме так виглядають темні скіни у цій грі. Загалом цей запис дуже сподобався користувачам Reddit, а також він вже потрапив до когорти найпопулярніших у цьому розділі: понад 5 тисяч вподобань та чимало позитивних відгуків.

Кумедний хайлайт користувача ChazzyCha16: відео