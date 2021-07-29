Наверное, почти все игроки в Call of Duty: Warzone попадали в различные ситуации, которые хочется сразу же забыть и не вспоминать. В похожем положении оказался и пользователь с никнеймом ChazzyCha16, правда, не из-за своих действий.

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Стоит начать с того, что он проводил обычный соревновательный матч в командном режиме (на четырех игроков). Но в конце этого поединка оказался в роли зрителя, хотя, очень вероятно, что ненадолго, потому что тройка его партнеров оставалась еще в живых. В целом пользователь ChazzyCha16 просто наблюдал за действиями игроков своей команды, а также вряд ли мог подумать, что станет свидетелем следующего.

Дело в том, что один из его партнеров решил убить свою тень, которая "заняла" очень удачную позицию – у окна, за укрытием. Геймер попытался ее очень быстро ликвидировать, хотя заметил и не сразу. Сначала он попробовал расстрелять тень со своего основного оружия, но в героя почти не было патронов. Поэтому он бросил в ее сторону последнее, что у него оставалось – гранату, но, к сожалению, это также не помогло.

Записью такого курьезного момента пользователь ChazzyCha16 поделился на платформе Reddit, а также он добавил ответ главного героя. Последний отметил, что перепутал свою тень со скином одного персонажа (наверное, речь идет о Roze). Интересно, что немало поклонников Call of Duty: Warzone написали, что он действительно прав, потому что именно так выглядят темные скины в этой игре. В целом эта запись очень понравилась пользователям Reddit, а также она уже попала в число самых популярных в этом разделе: более 5 тысяч лайков и немало положительных отзывов.

Забавный хайлайт пользователя ChazzyCha16: видео