Головним завданням гравця у Counter-Strike завжди було вбити усіх опонентів – чим швидше, тим краще.

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Водночас найбільшим досягненням у шутері Valve споконвіку вважається "ейс" – ситуація, коли 1 гравець самотужки усуває усіх ворогів з іншої команди.

Нещодавно на сторінці SkinsMonkey у соцмережі X (колишній твітер) з'явився короткий, але видовищний ролик, який демонструє, ймовірно, найшвидший "ейс" в історії Counter-Strike 2.

У відео група контртерористів на мапі Vertigo напрочуд вдало реалізувала оборонну стратегію на пістолетному раунді.

Влучні кидки 2 штурмових гранат, яким позаздрив би й Стефан Каррі, за лічені секунди від початку раунду забрали життя одразу 5 терористів.

Ймовірно, найшвидший "ейс" у CS 2 – дивитися відео

Реакція гравців наприкінці ролика зайвий раз демонструє унікальність такого випадку, шкода лишень, що не можна дізнатися як на такий програш раунду відреагували їхні опоненти.