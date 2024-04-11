Главной задачей игрока в Counter-Strike всегда было убить всех оппонентов – чем быстрее, тем лучше.

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В то же время самым большим достижением в шутере Valve испокон веков считается "эйс" – ситуация, когда 1 игрок самостоятельно устраняет всех врагов из другой команды.

Недавно на странице SkinsMonkey в соцсети X (бывший твитер) появился короткий, но зрелищный ролик, который демонстрирует, вероятно, самый быстрый "эйс" в истории Counter-Strike 2.

В видео группа контртеррористов на карте Vertigo удивительно удачно реализовала оборонительную стратегию на пистолетном раунде.

Точные броски 2 штурмовых гранат, которым позавидовал бы и Стефан Карри, за считанные секунды от начала раунда унесли жизни сразу 5 террористов.

Вероятно, самый быстрый "эйс" в CS 2 – смотреть видео

Реакция игроков в конце ролика лишний раз демонстрирует уникальность такого случая, жаль только, что нельзя узнать как на такой проигрыш раунда отреагировали их оппоненты.