Скіни зброї у CS:GO можуть коштувати надзвичайно дорого, а рекордний продаж в історії гри й узагалі вражає уяву.

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Варта уваги й угода, що сталася зовсім нещодавно та майже підібралася до рекордної суми.

Про неї повідомив торговець скінами та стрімер під ніком TDM_Heyzeus. За його словами, він був посередником в угоді про продаж інвентарю, що містить численні наклейки Katowice 2014 Holo.

Зауважте, стікери з турніру Katowice 2014 – найдорожчі в CS:GO, а серед них є – Titan та IBuyPower Holo, які продаються за понад 60 000 доларів за штуку.

Ці наклейки, коли вони вперше з'явилися, коштували буквально кілька центів, але зараз ціна різко зросла, оскільки стало неможливо отримати їх у не застосованому стані, а запаси "нерозпакованих" екземплярів повільно, але впевнено скуповуються колекціонерами.

У твіті TDM_Heyzeus можна побачити деякі з наклейок, які придбав анонімний покупець. Інвентар містив не лише стікери Катовіце 2014, але й наклейки з мейджору 2014 року у Кельні.

Частинка коштовного інвентарю / Фото з твітера

Але найцікавіша деталь в цій історії стосується продавця.

Інвентар був абсолютно забутий, і власник поняття не мав, скільки він коштує. На щастя, у цієї історії був щасливий кінець, і він (власник, – ред.) заробив величезну суму грошей, – розповів стрімер про тепер уже колишнього володаря наклейок.

Цей інвентар, наповнений рідкісними стікерами, був проданий за колосальні 446 894 долари США у криптовалюті Tether. Сума настільки велика, що в угоді навіть брали участь податкові юристи.

Отож, якщо ви колись активно грали в CS:GO та покинули, згадуйте паролі та перевірте свої акаунти, можливо й вам вдасться заробити трішки вічнозелених.