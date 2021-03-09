Майже повторив відомий хайлайт: гравець у CS:GO показав майстерну гру із Desert Eagle – відео

Геймер поділився цікавим записом з CS:GO на платформі Reddit. Він ліквідував усю ворожу команду із Desert Eagle, а також майже повторив відомий хайлайт Happy.

На відомій платформі Reddit дуже популярним став пост користувача із нікнеймом doodskootpro, який показав майстерну гру з Desert Eagle. Це відео потрапило у топ найкращих за місяць у розділі Counter-Strike: Global Offensive: понад 8 тисяч вподобань та майже 300 коментарів.

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Автор цього хайлайту та й користувачі у коментарях активно обговорюють та порівнюють цей запис з дуже відомим моментом французького гравця із нікнеймом Happy. У 2015 році він грав за команду EnVyUs, а у гранд-фіналі DreamHack Open London його колектив зіткнувся із TSM (пізніше Astralis).

Матч проходив ще на старій версії мапи Inferno, а сама гра не обійшлася без серйозної боротьби. Один із раундів французи проводили лише з пістолетами у руках, а Happy грав із Desert Eagle. Данці вирішили вийти на точку B, де й грав капітан EnVyUs. Він самотужки нейтралізував усю ворожу команду та зробив прекрасний ейс. Коментатори та глядачі були в шоці, тому пропонуємо вам спочатку ознайомитися з цим моментом.

Відомий хайлайт від Happy – відео

Гравець doodskootpro також проводив матч на мапі Inferno, щоправда, вже на оновленій її версії. Рахунок також можна назвати близьким, а команда геймера проводила раунд не з найкращими девайсами. Головний герой цього відео грав лише з Desert Eagle, а також зайняв подібну позицію. Чимало схожого вже навіть на етапі до самого моменту.

Хайлайт також подібний, бо геймер ліквідував усю ворожу команду лише з цим пістолетом та без допомоги гравців свого колективу. Ніхто навіть не відкинув смок під час виходу ворогів, тому у всіх деталях відтворити момент Happy не вийшло. Звісно, геймер показав майстерну гру із Desert Eagle, щоправда, ейс від французького гравця все ж таки яскравіше. У коментарях до цього посту автор відзначив, що це був змагальний матч на званні "Supreme" (майже найвище звання у MM).

Хайлайт від doodskootpro – відео

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