Counter-Strike: Global Offensive – це командна гра, де без злагодженої роботи всієї п'ятірки навряд чи можна здобувати гарний результат. Щоправда, зібрати повноцінну команду складно, тому зазвичай гравці проводять свої змагальні матчі у компанії випадкових партнерів.

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Головний герой цієї історії з нікнеймом slidee9870 також був у схожій ситуації. Щоправда, саме в одному з таких змагальних матчів він знайшов собі гарного товариша з нікнеймом Mons. Вони почали спілкуватися не лише під час гри у CS:GO, а й у повсякденному житті. З часом хлопці стали близькими друзями, щоправда, вони так й не побачилися жодного разу вживу. Річ у тім, що slidee9870 проживає на території Великої Британії, а Mons – Польщі.

Минулого року slidee9870 отримав жахливу звістку, бо на сторінці Mons у фейсбуці з'явився напис "RIP", який залишив хтось з сім'ї останнього. Slidee9870 зв'язався з їхнім спільним знайомим, який відзначив, що Mons знайшли мертвим у ліжку. Розбиратися у цій ситуації slidee9870 вже не став, бо просто не захотів турбувати рідних загиблого товариша.

Щоправда, закрити цю тему він швидко не зміг, тому в один момент вирішив увіковічнити пам'ять про дружбу з цією людиною. Slidee9870 зробив татуювання у вигляді штурмової гвинтівки AK-47 з CS:GO, а також додав нікнейм загиблого товариша. Після цього головний герой вирішив поділитися своєю історією на відомій платформі Reddit. Варто відзначити, що користувачі підтримали Slidee9870, а також похвалили його за такий сильний вчинок.

Татуювання користувача slidee9870 / Фото Reddit slidee9870