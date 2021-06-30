Counter-Strike: Global Offensive – это командная игра, где без слаженной работы всей пятерки вряд ли можно добывать хороший результат. Правда, собрать полноценную команду сложно, поэтому обычно игроки проводят свои соревновательные матчи в компании случайных партнеров.

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Главный герой этой истории с никнеймом slidee9870 также был в похожей ситуации. Правда, именно в одном из таких соревновательных матчей он нашел себе хорошего товарища с никнеймом Mons. Они начали общаться не только во время игры в CS:GO, но и в повседневной жизни. Со временем ребята стали близкими друзьями, правда, они так и не увиделись ни разу вживую. Дело в том, что slidee9870 проживает на территории Великобритании, а Mons – Польши.

В прошлом году slidee9870 получил ужасную весть, поскольку на странице Mons в фейсбуке появилась надпись "RIP", которую оставил кто-то из семьи последнего. Slidee9870 связался с их общим знакомым, который отметил, что Mons нашли мертвым в постели. Разбираться в этой ситуации slidee9870 уже не стал, потому что просто не захотел беспокоить родных погибшего товарища.

Правда, закрыть эту тему он быстро не смог, поэтому в один момент решил увековечить память о дружбе с этим человеком. Slidee9870 сделал татуировку в виде штурмовой винтовки AK-47 из CS:GO, а также добавил никнейм погибшего товарища. После этого главный герой решил поделиться своей историей на известной платформе Reddit. Стоит отметить, что пользователи поддержали Slidee9870, а также похвалили его за такой сильный поступок.

Татуировка пользователя slidee9870 / Фото Reddit slidee9870