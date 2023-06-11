Стрімер першим у світі отримав надпотужний артефакт у Diablo 4

Гравцеві Diablo 4 шалено пощастило, оскільки він першим у світі отримав один із найрідкісніших і найпотужніших предметів, що існують в грі. Детальніше – у матеріалі.

Diablo 4 продовжує впевнений поступ, підкорюючи геймерські серця.

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У той час, як розробники повідомили улюблений клас гравців у хітовій новинці, один з них увійшов в історію гри, першим отримавши могутній артефакт.

Гравці Diablo 4 можуть екіпірувати своїх віртуальних протеже обладунками, які розділені на п'ять складових: шолом, рукавиці, торс, штани та черевики.

Кожен предмет має свої характеристики та особливості, що доповнює дерево здібностей персонажів та дає можливість створювати унікальні "білди".

Нещодавно, з'явилася інформація нібито корейський стрімер drlee_kor став першим у світі, хто отримав герб Арлекіна (Harlequin Crest) – один із найпотужніших предметів в Diablo 4.

Скриншот з предметом / Фото з твітеру

Цей шолом, який ще називають "Шако" через його назву в Diablo 2, є одним із найпотужніших елементів броні, адже дає +4 очки до усіх скілів.

Через свою могутність артефакт також є одним із найрідкісніших предметів у грі.

Логічно, що у спільноти фанатів Diablo виникли деякі сумніви щодо автентичності скриншоту, що з'явився у мережі.

На щастя, їх швидко розвіяв один з працівників Blizzard Адам Флетчер, який у твітері підтвердив не лише, що герб Арлекіна дійсно існує в Diablo 4, а й те, що корейський стрімер справді заволодів ним.

Хоча Флетчер підтвердив існування герба Арлекіна в Diablo 4, деталі його отримання досі певною мірою залишаються таємницею.

Деякі гравці кажуть, що предмет випав у найвищому рівні підземелля – Nightmare. Інші ж стверджують, що потужний артефакт знайшли у локації Champion's Demise у World Tier 4, найважчому з рівнів світу гри.