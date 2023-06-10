Минуло всього кілька днів після офіційного релізу Diablo 4, а вона уже б'є рекорди Blizzard.

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Більшість геймерів в захваті від новинки, а є гравці які уже встигли досягти максимального рівня в хардкорному режимі та навіть втратити персонажа.

Як і в попередніх частинах франшизи, у Diablo 4 гравці мають вибір між різними класами героїв, кожен з яких має унікальні здібності.

На цю мить у грі п'ять різних класів: Варвар – сильний воїн, який може змінювати зброю під час бою, Чарівник – маг, що володіє стихійними здібностями, Друїд – може перетворюватися у перевертня та ведмедя, Розбійник – спритний боєць, який спеціалізується на рукопашному бою та Некромант – темний маг, здатний воскрешати померлих істот.

Також до послуг гравців гігантське дерево здібностей, окреме для кожного класу, що дозволяє їм створити ідеальну збірку для перемоги над ворогами.

Род Фергюссон, виконавчий продюсер гри, поділився твітом, у якому повідомив, що саме Чарівник (Sorcerer) є класом, який найчастіше обирають гравці Diablo 4.

Чимало геймерів були здивовані, що найпопулярнішим виявився не Некромант, повідомивши, що вони часто зустрічають саме цих героїв під час своїх пригод у Святилищі.

Сам Фергюссон також розповів, що його улюбленцем якраз є Некромант, але не надав додаткової інформації щодо популярності кожного класу, залишаючи гравців гадати, який із них виявився найменш улюбленим серед шанувальників проєкту.