Diablo 4 стала найуспішнішою грою Blizzard, судячи з темпу продажів, а до маркетингової кампанії навіть приєдналася голлівудська акторка Меган Фокс.

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Раніше розробники оголосили спеціальний челендж для гравців, згідно з умовами якого перші 1000 геймерів, які досягнуть максимального, 100-го рівня в хардкорному режимі, отримають честь викарбувати свої нікнейми на справжній статуї Ліліт.

Першим успіху в цьому досяг колишній професійний кіберспортсмен Dota 2 і StarCraft, а нині стрімер Суайб "cArn" Ханаф, увічнивши своє ім'я в хітовій екшен-RPG.

Однак, його могутній Варвар згодом загинув найгіршим із можливих способів: похмурий фантастичний світ першого чемпіона Sanctuary було стерто назавжди ще до того, як більшість гравців навіть пройшли гру.

Річ у тому, що для гри у Diablo 4 необхідне постійне підключення до мережі, а під час недавньої трансляції Ханафа гра просто зависла.

Ні… Привіт... Ви жартуєте?, – з острахом сказав стрімер.

Потому відбулося відключення від серверів Blizzard, яке й убило Варвара 100-го рівня в процесі, тому, що хардкорний режим Diablo 4 сприймає відключення як смерть, щоб не дати змоги хитрим гравцям вирвати вилку з розетки у передчутті програної битви, намагаючись уникнути втрати персонажа.

Фатальний момент: відео

Це була жорстока й негідна смерть для героя, якому Ханаф присвятив 86 годин життя протягом першого тижня релізу Diablo IV.

Хоча більшість персонажів з хардкорного режиму зрештою гинуть, але зазвичай це відбувається у жорстоких битвах, а не у такий незграбний спосіб.