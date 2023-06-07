Остання гра від Blizzard – Diablo 4, окрім напрочуд схвальних відгуків, встановила рекорд студії, ставши проєктом, який продається найшвидше в історії компанії як на ПК, так і на консолях.

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Однак це не спинило масштабну маркетингову кампанію проєкту, до якої несподівано приєдналася відома акторка, геймерка та один з секс-символів Голлівуду – Меган Фокс.

У твіті з офіційного облікового запису Diablo 4, сама Меган повідомила, що "святкуватиме" смерть гравців у грі у формі спеціального конкурсу.

Якщо я щось люблю, так це вигляд крові, а в Diablo 4 її ріки. Покажи мені свою найстрашнішу смерть у грі за допомогою #DiabloDeaths, і ти, можливо, отримаєш хвалебну промову від мене, в якій я розкажу світові, що ти загинув як герой… або бовдур, – сказала акторка.

Анонс конкурсу: відео

Отож, шанувальникам гри охочим почути свій нікнейм та панегірик від Меган Фокс слід діяти швидко та завантажити ролики зі смертями в TikTok або Twitter з зазначеним хештегом, адже акторка виявить шану переможцям цього "конкурсу" уже 8 червня.