Последняя игра от Blizzard – Diablo 4, кроме удивительно одобрительных отзывов, установила рекорд студии, став самым продаваемым проектом в истории компании как на ПК, так и на консолях.

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Однако это не остановило масштабную маркетинговую кампанию проекта, к которой неожиданно присоединилась известная актриса, геймерка и один из секс-символов Голливуда – Меган Фокс.

В твите из официальной учетной записи Diablo 4, сама Меган сообщила, что будет "праздновать" смерть игроков в игре в форме специального конкурса.

Если я что-то люблю, так это вид крови, а в Diablo 4 ее реки. Покажи мне свою самую страшную смерть в игре с помощью #DiabloDeaths, и ты, возможно, получишь хвалебную речь от меня, в которой я расскажу миру, что ты погиб как герой… или болван, – сказала актриса.

Анонс конкурса: видео

Поклонникам игры желающим услышать свой никнейм и панегирик от Меган Фокс следует действовать быстро и загрузить ролики со смертями в TikTok или Twitter с указанным хештегом, ведь актриса окажет уважение победителям этого "конкурса" уже 8 июня.