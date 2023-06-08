Diablo 4 стола самой успешной игрой Blizzard, судя по темпу продаж, а к маркетинговой кампании даже присоединилась голливудская актриса Меган Фокс.

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Ранее разработчики объявили специальный челлендж для игроков, согласно условиям которого первые 1000 геймеров, которые достигнут максимального, 100-го уровня в хардкорном режиме, получат честь отчеканить свои никнеймы на настоящей статуе Лилит.

Первым успеха в этом добился бывший профессиональный киберспортсмен Dota 2 и StarCraft, а ныне стример Суайб "cArn" Ханаф, увековечив свое имя в хитовой экшен-RPG.

Однако его могущественный Варвар впоследствии погиб самым плохим из возможных способов: угрюмый фантастический мир первого чемпиона Sanctuary был стерт навсегда еще до того, как большинство игроков даже прошли игру.

Дело в том, что для игры в Diablo 4 необходимо постоянное подключение к сети, а во время недавней трансляции Ханафа игра просто зависла.

Нет… Привет… Вы шутите?, – со страхом сказал стример.

Потом произошло отключение от серверов Blizzard, которое и убило Варвара 100-го уровня в процессе, потому что хардкорный режим Diablo 4 воспринимает отключение как смерть, чтобы не позволить хитрым игрокам вырвать вилку из розетки в предвкушении проигранного сражения, пытаясь избежать потери персонажа.

Роковой момент: видео

Это была жестокая и недостойная смерть для героя, которому Ханаф посвятил 86 часов жизни в течение первой недели релиза Diablo IV.

Хотя большинство персонажей из хардкорного режима в конце концов погибают, но обычно это происходит в жестоких битвах, а не таким неловким способом.