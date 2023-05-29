До выхода Diablo 4 остается всего ничего и хоть разработчики из Blizzard недавно попали в небольшой скандал, они все же нашли чем порадовать поклонников культовой серии, сообщает 24 Канал.

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Для особо яростных фанатов Diablo, Blizzard подготовили серьезный вызов.

Студия объявила, что первые 1000 игроков, которые достигнут максимального, 100-го уровня персонажа в хардкорном режиме, получат честь отчеканить свои имена на настоящей статуе Лилит, которая, по всей видимости, украсит офис компании.

Правда, чтобы поучаствовать в таком челендже, геймерам следует приобрести издание Ultimate Edition, владельцы которого смогут сыграть в новинку уже 1 июня – день, когда и стартуют эта "смертельная гонка".

Достигнув желаемого уровня, следует сделать скриншот или видео с доказательством этого и запостить его в Twitter, написав свой BattleNet ID и хэштег #Diablo4Hardcore, а также отметить официальный аккаунт Diablo.

Закончится челлендж или 1 сентября, или когда все 1000 мест будут заняты.

Трейлер Diablo 4: видео

Имейте в виду, что эта задача отнюдь не из легких, поскольку хардкорный режим в Diablo означает, что после того, как ваш персонаж погибнет, он не сможет возродиться, а это значит, что весь прогресс и снаряжение исчезнут, а игру придется начать заново.

Интересно, что все те, кому посчастливилось получить доступ к игре немного раньше (например журналисты) останутся без форы, ведь весь их прогресс будет аннулирован с релизом игры 1 июня.

Однако при этом многие геймеры в сети все же требуют вообще дисквалифицировать подобных пользователей, потому что они уже знают об игре больше, чем люди, которые будут играть впервые и это "нечестное" преимущество. Впрочем, пока Blizzard никак не прокомментировали подобные мнения.

Заметьте, релиз Diablo 4 Utlimate Edition состоится 1 июня 2023 года, а владельцы стандартной версии игры смогут окунуться в новые приключения 6 июня на ПК, PS5 и Xbox Series X.