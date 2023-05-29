До виходу Diablo 4 залишається всього нічого і хоч розробники з Blizzard нещодавно втрапили в невеличкий скандал, вони все ж знайшли чим потішити шанувальників культової серії, повідомляє 24 Канал.

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Для відчайдушних фанатів Diablo, Blizzard підготували серйозний виклик.

Студія оголосила, що перші 1000 гравців, які досягнуть максимального, 100-го рівня персонажа в хардкорному режимі, отримають честь викарбувати свої імена на справжній статуї Ліліт, яка, вочевидь, прикрасить офіс компанії.

Щоправда, аби взяти участь у такому челенджі, геймерам слід придбати видання Ultimate Edition, власники якого зможуть зіграти в новинку уже 1 червня – день, коли й стартують ці "смертельні перегони".

Досягши бажаного рівня, слід зробити скриншот чи відео з доказом цього та запостити його в Twitter, написавши свій BattleNet ID та хештег #Diablo4Hardcore, а також відмітити офіційний акаунт Diablo.

Закінчиться челендж або 1 вересня, або ж коли усі 1000 місць будуть зайняті.

Трейлер Diablo 4: відео

Майте на увазі, що це завдання зовсім не з легких, оскільки хардкорний режим в Diablo означає, що після того, як ваш персонаж загине, він не зможе відродитися, а це означає, що увесь прогрес і спорядження щезнуть, а гру доведеться почати заново.

Цікаво, що усі ті, кому пощастило отримати доступ до гри трішки раніше (наприклад журналісти) не матимуть фори, адже весь їх прогрес буде анульовано з релізом гри 1 червня.

Однак при цьому чимало геймерів в мережі все ж вимагають узагалі дискваліфікувати подібних користувачів, через те, що вони вже знають про гру більше, ніж люди, які гратимуть вперше і це "нечесна" перевага. Втім, поки що, Blizzard ніяк не прокоментували подібні думки.

Зауважте, реліз Diablo 4 Utlimate Edition відбудеться 1 червня 2023 року, власники стандартної версії гри зможуть поринути у нові пригоди 6 червня на ПК, PS5 та Xbox Series X.