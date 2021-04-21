Метод для гобітів: гравець досяг максимального рівня у Lord Of The Rings Online випікаючи пироги

Гравець у популярну відеогру Lord Of The Rings Online досяг максимального рівня у дуже незвичний спосіб. Він просто вирішив зайнятися улюбленою справою всіх гобітів.

Багатокористувацька відеогра Lord of the Rings Online вийшла ще у 2007 році, але має попит серед геймерів й зараз. Розробники продовжують активно випускати різноманітні тематичні доповнення, а також планують глобально оновити цей проєкт у 2022 році.

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У цьому віртуальному Середзем'ї ігровим персонажем можна вибрати й гобіта. Останніх важко назвати воїнами, хоча деякі представники цього народу відзначилися саме військовими звершеннями. Щоправда, більшість гобітів живе у специфічних будинках-норах та займається сільським господарством. Це простий та миролюбивий народ, який не полюбляє небезпечні пригоди, бо можна й пропустити обід через це.

Але Lord of the Rings Online це класичний представник MMORPG, де потрібно прокачувати свого персонажа. Здавалося, що у цій відеогрі й на гобітів чекає чимало небезпечних пригод. Щоправда, головний герой цієї історії вирішив довести зворотнє. Він створив персонажа гобіта на ім'я Cookingwithsim та зайнявся характерною для цього народу справою. Для цього навіть не потрібно було покидати Гобітон, бо смачні пироги можна випікати й на місцевих кухнях.

Річ у тім, що за виготовлення різноманітних предметів у цій відеогрі можна отримувати досвід. Щоправда, дуже мало, тому цей метод важко назвати ефективним. Останній факт не зупинив нашого героя, бо він зміг досягти максимального рівня (130) виключно випікаючи пироги. Загалом він витратив майже 8 місяців реального часу.

Цікаво, що в ентузіаста навіть було власне господарство, де він вирощував більшість інгредієнтів для пирогів. Останні він активно продавав на внутрішньоігровому ринку, а доходом ділився з друзями, які йому допомагали. Ентузіаст відзначив, що випікав пироги партіями по 10 – 15 тисяч. Щоправда, точної кількості він назвати не може, але це має бути число близьке до 4 мільйонів.

Цікаво, що чимало жителів Середзем'я вирішило привітати гобіта Cookingwithsim з таким неймовірним досягненням. Судячи з посту користувача object404, головний герой вже став справжньою зіркою цього серверу.

Гобіт Cookingwithsim / Фото Reddit object404