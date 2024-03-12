У Dragons Dogma 2 вже створили Тімоті Шаламе – неймовірне фото

Машстабна RPG від Capcom – Dragons Dogma 2 ще навіть не вийшла, однак розробники надали гравцям доступ до редактора персонажів і один талановитий геймер примудрився створити у ньому дивовижну копію Тімоті Шаламе.

Схоже, настає новий період розквіту жанру RPG, адже після ошелешливого успіху Baldur's Gate 3, готується стати хітом і Dragon's Dogma 2.

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Масштабний та амбітний проєкт Capcom планується до релізу вже наступного тижня – 22 березня, на платформах ПК, PS5 та Xbox Series X/S.

Трейлер гри – дивитися відео

На честь цього, розробники представили окрему утиліту, яка пропонує геймерам створити собі ігрового протеже ще перед релізом новинки – і ті залишилися в захваті.

Для багатьох шанувальників жанру RPG – створення власного персонажа є одним з найважливіших елементів гри, а редактор персонажів у Dragon's Dogma 2 виявився одним із найкращих та найдеталізованіших за останній час.

Користувач Reddit, відомий під ніком Professional-Sample6, скористався цією функцією, щоб створити дивовижну копію одного з найпопулярніших акторів Голлівуду – Тімоті Шаламе.

Шаламе у Dragons Dogma 2 / Фото з Reddit

Від структури обличчя до волосся, Professional-Sample6 вдалося абсолютно точно відтворити Шаламе.

Тож ентузіаст заслужено отримав чимало захоплених коментарів, зокрема за величезну кількість деталей і зусилля, вкладені в їх реалізацію.

Оскільки до релізу гри залишаються лічені дні, шанувальники віртуальних розваг з нетерпінням чекають що ж ще цікавого Dragon's Dogma 2 приготувала для своїх гравців.